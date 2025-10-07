Die Schnittsaison beginnt - Gehölze richtig schneiden
Blühende Hecken, gesunde Bäume und Vogelgezwitscher: Mit dem richtigen Schnitt zum perfekten Garten – aber nur, wenn Sie die entscheidenden Fehler im Herbst vermeiden.
Von Dorothee Waechter
Herbolzheim/Berlin. (dpa-tmn) Seit dem 1. Oktober ist der Gehölzschnitt wieder freigegeben. So wird bereits an den ersten Tagen des Monats tüchtig drauflos geschnippelt. Meist in einer Art, die an einen gründlichen Hausputz erinnert. Dabei werden Hecken in Form gebracht, Sträucher gestutzt und Bäume mitunter kräftig ausgedünnt oder sogar ganz
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+