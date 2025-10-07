Dienstag, 07. Oktober 2025

zurück
Plus Zum perfekten Garten

Die Schnittsaison beginnt - Gehölze richtig schneiden

Blühende Hecken, gesunde Bäume und Vogelgezwitscher: Mit dem richtigen Schnitt zum perfekten Garten – aber nur, wenn Sie die entscheidenden Fehler im Herbst vermeiden.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 08:24 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Ohne Laub lässt sich das Astgerüst optimal begutachten – der ideale Zeitpunkt für gezieltes Ausdünnen und Einkürzen ist Ende Januar bis Februar. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Dorothee Waechter

Herbolzheim/Berlin. (dpa-tmn) Seit dem 1. Oktober ist der Gehölzschnitt wieder freigegeben. So wird bereits an den ersten Tagen des Monats tüchtig drauflos geschnippelt. Meist in einer Art, die an einen gründlichen Hausputz erinnert. Dabei werden Hecken in Form gebracht, Sträucher gestutzt und Bäume mitunter kräftig ausgedünnt oder sogar ganz

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote