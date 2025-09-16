Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Wunschmieter

Mit diesen 7 Tipps finden Vermieter den passenden Mieter

Zwischen automatisierten Bewerbungen und persönlichen Empfehlungen: Der Weg zum Wunschmieter ist für Vermieter oft steinig. Es kann sich aber lohnen, ein paar Dinge zu beachten.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 09:25 Uhr 3 Minuten
Schlüsselübergabe - und nicht selten schwingt bei Vermietern die Unsicherheit mit: Habe ich mich für den richtigen Bewerber entschieden? Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) So wünschen sich die meisten Wohnungseigentümer ihren Mieter: Er zahlt pünktlich seine Miete, geht sorgsam mit der Wohnung um, fügt sich gut in die Hausgemeinschaft ein, ist sympathisch und offen. Oft klappt es. 

Aber es gibt auch schwarze Schafe, die mit der Miete in Rückstand geraten, die Wohnung vermüllen oder die Nachbarschaft schikanieren.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote