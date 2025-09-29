Von Maria Berentzen

Bonn/Hamburg. (dpa-tmn) Die Blätter segeln zu Boden und morgens dampft der Atem in der Luft: Der Winter naht, und viele Tierhalter fragen sich, ob ihre Schützlinge im Außengehege bleiben können.

Kaninchen und Meerschweinchen gehören dabei zu den Tieren, die draußen überwintern können, wenn ihre Unterkunft gut vorbereitet ist. Ohne Schutz vor Kälte, Nässe und