Montag, 29. September 2025

Plus Winter im Außengehege

So bleiben Kaninchen und Meerschweinchen draußen gesund

Was Kaninchen und Meerschweinchen jetzt brauchen, damit Kälte und Nässe nicht zur Gefahr werden – und warum gekaufte Ställe oft nicht ausreichen.

29.09.2025
Drohende Kälte, Nässe und Zugluft: Kann der Langohrfreund im Winter draußen bleiben? Foto: Markus Scholz/dpa-tmn​

Von Maria Berentzen

Bonn/Hamburg. (dpa-tmn) Die Blätter segeln zu Boden und morgens dampft der Atem in der Luft: Der Winter naht, und viele Tierhalter fragen sich, ob ihre Schützlinge im Außengehege bleiben können. 

Kaninchen und Meerschweinchen gehören dabei zu den Tieren, die draußen überwintern können, wenn ihre Unterkunft gut vorbereitet ist. Ohne Schutz vor Kälte, Nässe und

