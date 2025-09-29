So bleiben Kaninchen und Meerschweinchen draußen gesund
Was Kaninchen und Meerschweinchen jetzt brauchen, damit Kälte und Nässe nicht zur Gefahr werden – und warum gekaufte Ställe oft nicht ausreichen.
Von Maria Berentzen
Bonn/Hamburg. (dpa-tmn) Die Blätter segeln zu Boden und morgens dampft der Atem in der Luft: Der Winter naht, und viele Tierhalter fragen sich, ob ihre Schützlinge im Außengehege bleiben können.
Kaninchen und Meerschweinchen gehören dabei zu den Tieren, die draußen überwintern können, wenn ihre Unterkunft gut vorbereitet ist. Ohne Schutz vor Kälte, Nässe und
