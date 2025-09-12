Jetzt den Eingangsbereich schmücken
Die Nächte werden schon kühler, die ersten Blätter fallen. Der Herbst kündigt sich langsam an. Wer ihn willkommen heißen will, kann seine Eingangstür passend dekorieren.
Köln/Berlin. (dpa-tmn) Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich in warmen Farben färben, kommt auch Herbststimmung auf. Der richtige Moment, um den Eingangsbereich herbstlich zu dekorieren.
Ob mit farbenfrohen Blumen, bunten Blättern, Kürbissen und Heide oder mit Eukalyptus und Trockenblumen - es gibt viele Möglichkeiten, mit wenigen Handgriffen eine einladende
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+