Köln/Berlin. (dpa-tmn) Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich in warmen Farben färben, kommt auch Herbststimmung auf. Der richtige Moment, um den Eingangsbereich herbstlich zu dekorieren.

Ob mit farbenfrohen Blumen, bunten Blättern, Kürbissen und Heide oder mit Eukalyptus und Trockenblumen - es gibt viele Möglichkeiten, mit wenigen Handgriffen eine einladende