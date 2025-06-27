Berlin (dpa) - Wettervorhersagen sind heute viel präziser als noch vor wenigen Jahren. Doch sie haben weiter ihre Grenzen - auch mit Blick auf Unwetterwarnungen.

Welche Wetterlagen sind für Meteorologen die härtesten Nüsse?

"Die größte Herausforderung im Sommer sind lokale Extreme, die mit Gewittern verbunden sind. Diese sind unheimlich schwer vorhersagbar",