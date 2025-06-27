Dienstag, 09. September 2025

Was Unwetterwarnungen können - und was nicht

Stürme und Gewitter können immer noch überraschen, manchmal sogar mit tödlichen Folgen. Warum ist das so? Wer davor warnt - und wie präzise solche Hinweise überhaupt sein können.

27.06.2025 UPDATE: 03.07.2025 08:03 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Sturmschäden in Berlin
In Berlin führte jüngst ein Sturm zu zahlreichen Schäden. Eine Frau starb.

Berlin (dpa) - Wettervorhersagen sind heute viel präziser als noch vor wenigen Jahren. Doch sie haben weiter ihre Grenzen - auch mit Blick auf Unwetterwarnungen. 

Welche Wetterlagen sind für Meteorologen die härtesten Nüsse? 

"Die größte Herausforderung im Sommer sind lokale Extreme, die mit Gewittern verbunden sind. Diese sind unheimlich schwer vorhersagbar",

