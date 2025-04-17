Montag, 15. September 2025

Plus Was erlaubt ist - und was nicht

Videoüberwachung am Haus

Kamera an, Persönlichkeitsrechte aus? Denkste! Denn der Videoüberwachung rund ums eigene Grundstück oder um die Mietwohnung sind Grenzen gesetzt. Was die Linse alles erfassen darf.

17.04.2025 UPDATE: 17.04.2025 08:41 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Überwachung rund ums eigene Haus? Das geht, aber nur in engen Grenzen. Foto: Robert Günther/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin/Mainz. (dpa-tmn) Was steckt hinter den scharrenden Geräuschen vor dem Haus? Ist es ein Waschbär, Fuchs oder Marder? Machen sich Einbrecher an der Haustür zu schaffen? 

Wer Klarheit haben möchte, was sich nachts oder während seiner Abwesenheit auf seinem Grundstück abspielt, kann eine Kamera aufhängen, die das Ganze aufzeichnet. Technisch ist das machbar.

