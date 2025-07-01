Während Katzen die Sommerhitze lieben, ist sie für Futter- und Wassernäpfe ein Problem. Denn: Durch die hohen Temperaturen wird das Keimwachstum beschleunigt, das Futter verdirbt schneller und das Risiko für Erkrankungen steigt. Der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) gibt Tipps, wie man Katzen davor schützen kann:

1. Tipp: Napf zeitnah säubern

Schon bei Temperaturen ab etwa 20 Grad Celsius vermehren sich Keime im Futter fix. Gerade Nassfutter und rohes Fleisch oder Fisch könnten in kurzer Zeit einen Nährboden für Bakterien und Schimmel bilden.

Spätestens 30 Minuten nach der Fütterung sollte der deshalb Napf kontrolliert werden. Die Reste werden dann entfernt. Auch wichtig: Den Napf nach jeder Mahlzeit ausspülen. Mindestens einmal täglich wird er gründlich mit heißem Wasser und einem Spritzer Spülmittel gereinigt.

2. Tipp: Kleine Portionen füttern

Wer kleinere Portionen über den Tag verteilt füttert, kann verhindern, dass Reste im Napf bleiben, die Keime bilden. Je kürzer das Futter bereitsteht, desto geringer ist das Risiko, dass sich Krankheitserreger ausbreiten. Ohnehin sei eine über den Tag verteilte Fütterung schonender für die Verdauung der Katze.

3. Tipp: Wasser wechseln

Katzen sind wahre Trinkmuffel, frisches Wasser brauchen sie trotzdem. Deshalb am besten zweimal täglich das Wasser auswechseln und den Napf auswischen.

4. Tipp: Sauberer Futterplatz

Nicht nur die Näpfe müssen sauber gehalten werden, sondern auch der Futterplatz.

5. Tipp: Futter richtig lagern

Nassfutter wandert nach dem Öffnen in den Kühlschrank und sollte zeitnah verbraucht werden. Bevor es der Katze gegeben wird, sollte es auf Zimmertemperatur gebracht werden, weil Katzen kein kaltes Futter mögen und auch Magen-Darm-Beschwerden verursachen kann.

Trockenfutter wird grundsätzlich luftdicht, kühl und trocken gelagert. Es ist zwar weniger anfällig, sollte aber dennoch vor Sonneneinstrahlung geschützt werden - sonst besteht die Gefahr, dass sich Konsistenz und Geschmack des Futters ändern und es der Katze nicht mehr schmeckt.