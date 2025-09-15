Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Urteil

So viel Kaution dürfen Vermieter einbehalten

Bei Auszug aus der Mietwohnung gibt es regelmäßig auch die hinterlegte Mietkaution zurück. Allerdings meist nicht sofort - und auch nicht zwingend den Gesamtbetrag. Was Mieter wissen sollten.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 08:10 Uhr 58 Sekunden

Vermieter dürfen eine hinterlegte Kaution für eine Frist von bis zu sechs Monaten zurückhalten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Rheine/Berlin. (dpa-tmn) Dürfen Vermieterinnen und Vermieter bei Auszug eigentlich die Kaution zurückhalten? Ja - und zwar für eine angemessene Prüfungsfrist von bis zu sechs Monaten, in denen sie feststellen können, ob Mietrückstände bestehen, Nebenkostenforderungen offen sind oder Beschädigungen, die der Mieter verursacht hat, repariert werden müssen. 

Sind die Forderungen allerdings

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote