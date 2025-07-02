Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Trinkwasser in Gefahr?

Was Trockenheit für Verbraucher heißt

Niedrige Wasserstände, Entnahmeverbote und Bußgelder: Warum auch das Grundwasser in Baden-Württemberg zur Sorge wird – und das Land jetzt einen Masterplan für die Trinkwasserversorgung erstellt.

02.07.2025 UPDATE: 02.07.2025 11:13 Uhr 3 Minuten, 36 Sekunden
Trinkwasser in Baden-Württemberg
Die Versorgung mit ausreichend Trinkwasser gehört zur Daseinsvorsorge. (Symbolbild)

Karlsruhe/Stuttgart. (dpa) Lange Zeit kein flächendeckender ergiebiger Regen, die Wasserstände sind teils extrem niedrig. Lokale Schauer und Gewitter sind laut Niedrigwasser-Informationszentrum Baden-Württemberg zu wenig, um der Entwicklung einer landesweiten Niedrigwasserlage entgegenzuwirken. 

Das hat mancherorts schon Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Gerade für

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote