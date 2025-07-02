Was Trockenheit für Verbraucher heißt
Niedrige Wasserstände, Entnahmeverbote und Bußgelder: Warum auch das Grundwasser in Baden-Württemberg zur Sorge wird – und das Land jetzt einen Masterplan für die Trinkwasserversorgung erstellt.
Karlsruhe/Stuttgart. (dpa) Lange Zeit kein flächendeckender ergiebiger Regen, die Wasserstände sind teils extrem niedrig. Lokale Schauer und Gewitter sind laut Niedrigwasser-Informationszentrum Baden-Württemberg zu wenig, um der Entwicklung einer landesweiten Niedrigwasserlage entgegenzuwirken.
Das hat mancherorts schon Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Gerade für
