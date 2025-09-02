Dienstag, 09. September 2025

Katze zieht ein – Tipps für die Eingewöhnung

Katzen brauchen Zeit, Rückzugsorte und feste Rituale. Was bei der Eingewöhnung im neuen Heim wirklich wichtig ist und warum Spiel und Geduld eine große Rolle spielen.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 08:02 Uhr 1 Minute, 16 Sekunden
Auf Entdeckungstour: Am besten lässt man der Katze Zeit, ein Zimmer nach dem anderen zu erkunden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa-tmn​

Berlin/Stuttgart. (dpa-tmn) Ein tierischer Mitbewohner verändert alles. Auch die vermeintlich pflegeleichte Katze hat hohe Ansprüche und individuelle Bedürfnisse. Damit sie sich schnell im neuen Zuhause wohlfühlt, kann man ein paar Dinge beachten. PETA-Fachreferent Björn Thun hat Tipps für die Vorbereitung und die erste Zeit mit der eigenen Samtpfote.

Erstausstattung: Das

