Düsseldorf. (dpa-tmn) Ihre Ladegeräte stecken oft ungenutzt an der Steckdose? Das ist nicht unbedingt clever. Denn wussten Sie, dass sie dort auch im Leerlauf Energie ziehen – wie alle im Stromnetz befindlichen elektrischen Geräte? Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.

Tipp: Abschaltbare Steckdosenleisten nutzen

Der Stromverbrauch von Smartphone- oder