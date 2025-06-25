Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Steuerrecht

Diese Kosten von Unwetterschäden sind steuerlich absetzbar

Wer durch Unwetter oder Sturmschäden finanzielle Verluste erleidet, kann diese unter Umständen steuerlich geltend machen. Das funktioniert allerdings nur in ganz bestimmten Fällen.

25.06.2025 UPDATE: 25.06.2025 07:53 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Hat ein Unwetter bei Ihnen Verwüstung und Zerstörung angerichtet? Dann können Reparaturkosten oder Wiederbeschaffung unter Umständen die Steuer mindern. Foto: Marijan Murat/dpa​

Berlin. (dpa) Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Stürme treten immer häufiger auf und hinterlassen oft beträchtliche Sachschäden. Ob beschädigtes Wohnhaus, zerstörter Hausrat oder defekte Maschinen - Betroffene stellen sich nach der ersten Schadensbewältigung die Frage: Kann man die entstandenen Kosten steuerlich geltend machen? 

"Wurde das eigene Wohnhaus, die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote