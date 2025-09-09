Hamburg/Köln. (dpa-tmn) In Teilen Westdeutschlands kommen enorme Regenmengen herunter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Gewittern mit erhöhter Starkregengefahr gewarnt. Im Saarland und dem Westen Nordrhein-Westfalens sind bereits Keller und Wohnungen vollgelaufen, Straßenzüge wurden überflutet.

Wichtig ist für Betroffene zunächst, nicht selbst zu Schaden zu