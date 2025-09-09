Dienstag, 09. September 2025

Plus Starkregen

Welche Versicherung für welche Schäden zahlt

Unwetter im Westen: Wenn Wasser ins Gebäude eindringt oder das Auto beschädigt, ist gut zu wissen, welche Versicherung dann aufkommt - und wo Grenzen sind.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 12:22 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Starkregen bleibt leider manchmal nicht nur draußen, sondern richtet Schaden an Haus und Eigentum an. Gut, wenn man dann die richtige Versicherung hat.  Foto: Annette Riedl/dpa​

Hamburg/Köln. (dpa-tmn) In Teilen Westdeutschlands kommen enorme Regenmengen herunter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Gewittern mit erhöhter Starkregengefahr gewarnt. Im Saarland und dem Westen Nordrhein-Westfalens sind bereits Keller und Wohnungen vollgelaufen, Straßenzüge wurden überflutet.

Wichtig ist für Betroffene zunächst, nicht selbst zu Schaden zu

