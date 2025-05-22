Für wen sich der Einbau einer Flächenheizung besonders lohnt
Flächenheizungen sind sparsam und verbreiten eine gleichmäßige Wärme. Mehr noch: Im Sommer können sie unter Umständen auch kühlen. Aber für jedes Haus eignen sie sich nicht.
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa-tmn) Der Klassiker unter den Flächenheizungen ist die Fußbodenheizung. Doch auch an Wänden oder der Zimmerdecken kann man sie anbringen lassen. "Flächenheizungen übertragen die erzeugte Wärme großflächig an den Raum. Dadurch heizen sie ihn gleichmäßig", erklärt Alexander Steinfeldt, Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft
