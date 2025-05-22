Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Der Klassiker unter den Flächenheizungen ist die Fußbodenheizung. Doch auch an Wänden oder der Zimmerdecken kann man sie anbringen lassen. "Flächenheizungen übertragen die erzeugte Wärme großflächig an den Raum. Dadurch heizen sie ihn gleichmäßig", erklärt Alexander Steinfeldt, Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft