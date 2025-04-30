Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Je mehr Sonne, desto mehr Strom - klingt gut. Doch ganz so einfach ist es nicht bei einer Photovoltaik-Anlage, auch PV-Anlage genannt. Zwar führt viel Sonnenlicht meist zu höheren Erträgen. Allerdings können sich sehr hohe Temperaturen auch negativ auf die Leistung der Anlage und die Stromerzeugung auswirken.

Was gibt es vor der Installation