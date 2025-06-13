Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, sehnen nicht nur wir uns nach einer erfrischenden Abkühlung. Auch Wildtiere und Insekten sind dann auf der Suche nach Wasser. Tierfreunde mit Garten oder Balkon können ihnen dabei helfen.

Denn bleibt auch der Regen aus, können sich Tiere nicht auf natürliche Wasserquellen wie Teiche oder Pfützen verlassen. Dann besteht die Gefahr, dass sie verdrecktes Wasser trinken - oder schädliche Flüssigkeiten wie etwa verschüttete Limonade.

Deshalb sei es sinnvoll, Wildtiere das ganze Jahr über mit Wasser zu versorgen, sagt Biologin Ursula Bauer von Aktion Tier. Dazu einfach eine oder mehrere Tränken platzieren - etwa auf einem Pfahl, auf dem Boden oder auch hängend.

Schattig, übersichtlich, sauber

Am besten ist ein schattiges Plätzchen, denn so bleibt das Wasser länger kühl und verdunstet nicht so schnell. Die Wasserstelle sollte möglichst an einem übersichtlichen Ort angebracht sein, damit Vögel Feinde schnell bemerken. Idealerweise ist die Tränke so aufgestellt, dass sie für Katzen nicht erreichbar ist.

Passende Modelle gibt es im Handel, aber auch ein Blick in die eigenen Schränke kann sich lohnen. Oft findet sich dort bereits ein geeignetes Gefäß wie etwa ein glasierter Blumenuntersetzer oder eine alte Schüssel.

"Da Vögel gerne in den Tränken baden, sollten diese täglich gründlich gereinigt und mit frischem Leitungswasser befüllt werden, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden", sagt Biologin Bauer.

Der Nabu Berlin empfiehlt für die Reinigung kochendes Wasser - bitte keine Chemie verwenden.

Und für Insekten?

Für Insekten eignet sich laut dem Naturschutzbund eine flache Schale, in die man Steine legt, die zur Hälfte aus dem Wasser herausragen. Sie dienen Bienen, Käfern und Co. als Ausstiegshilfe. Am Rand kann man noch etwas Moos verteilen. Die Insektentränke steht am besten an einem sonnigen und windgeschützten Ort in der Nähe von insektenfreundlichen Pflanzen.







