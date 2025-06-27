Stuttgart. (dpa) Alarmanlagen sind in der Regel eher als Ergänzung zu mechanischen Sicherungseinrichtungen zu sehen. Wer nach einem wirksamen Einbruchsschutz sucht, sollte zunächst seine Fenster und Türen richtig absichern. Dazu rät Sabrina Krenzler von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Je nach Art und Umfang können Alarmanlagen laut Krenzler aber durchaus