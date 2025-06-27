Worauf sollten Sie bei Alarmanlagen achten?
Alarmanlagen am Haus können Einbrecher abschrecken. Allerdings sollten Eigentümer ihren Einbruchsschutz umfassend planen. Worauf es bei der Wahl einer Alarmanlage ankommt.
Stuttgart. (dpa) Alarmanlagen sind in der Regel eher als Ergänzung zu mechanischen Sicherungseinrichtungen zu sehen. Wer nach einem wirksamen Einbruchsschutz sucht, sollte zunächst seine Fenster und Türen richtig absichern. Dazu rät Sabrina Krenzler von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
Je nach Art und Umfang können Alarmanlagen laut Krenzler aber durchaus
