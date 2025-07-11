Dienstag, 09. September 2025

Gasflaschen und Gaskartuschen sicher verwenden

Auf dem Festival, beim Camping und beim BBQ-Grillen kommt Flüssiggas zum Einsatz. Wie transportiert und benutzt man Gaskartuschen sowie Gasflaschen sicher? Und wie lagert man das Equipment bei Hitze?

11.07.2025 UPDATE: 11.07.2025 08:06 Uhr 4 Minuten, 1 Sekunde

Entspanntes BBQ: Dank verschiedener Sicherheitsfeatures kann man Gasflaschen auch bei sommerlichen Temperaturen problemlos nutzen. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn​

Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa) Die Sonne brennt vom Himmel: ideales Wetter zum Campen, zum Grillen oder für einen Festival-Besuch. Wer für seinen Kocher Gaskartuschen oder für seinen Grill Gasflaschen benutzen will, sollte auf Nummer sicher gehen. Was Sie mit Blick auf das Equipment zur Lagerung, zum Transport sowie zu den sommerlichen Temperaturen wissen

