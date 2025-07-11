Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa) Die Sonne brennt vom Himmel: ideales Wetter zum Campen, zum Grillen oder für einen Festival-Besuch. Wer für seinen Kocher Gaskartuschen oder für seinen Grill Gasflaschen benutzen will, sollte auf Nummer sicher gehen. Was Sie mit Blick auf das Equipment zur Lagerung, zum Transport sowie zu den sommerlichen Temperaturen wissen