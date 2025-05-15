So könnten Sie ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen
Für viele Deutsche ist das Eigenheim ein Sehnsuchtsziel. Doch oft scheint es finanziell unerreichbar. Wie es mit einigen Tipps doch noch klappen könnte.
Von Monika Hillemacher
Köln/Wittmund. (dpa-tmn) Sich den Traum vom Eigenheim erfüllen: Das wollen vor allem noch immer viele junge Menschen. Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Immobilienverbands Deutschland zufolge trifft das auf mehr als 80 Prozent der 18- bis 44-Jährigen zu.
Doch die Umsetzung gelingt aufgrund gestiegener Immobilien- und Baupreise sowie Finanzierungszinsen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+