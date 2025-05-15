Von Monika Hillemacher

Köln/Wittmund. (dpa-tmn) Sich den Traum vom Eigenheim erfüllen: Das wollen vor allem noch immer viele junge Menschen. Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Immobilienverbands Deutschland zufolge trifft das auf mehr als 80 Prozent der 18- bis 44-Jährigen zu.

Doch die Umsetzung gelingt aufgrund gestiegener Immobilien- und Baupreise sowie Finanzierungszinsen