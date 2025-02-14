Montag, 15. September 2025

Plus Richtig heizen

Draußen eiskalt - So wird es drinnen schnell warm

Brrr, ist das kalt. Wer nach einer längeren Abwesenheit nach Hause kommt, will sich natürlich auf eine warme Wohnung freuen. Gleichzeitig ist Heizen teuer. Was also tun?

14.02.2025 UPDATE: 15.02.2025 06:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Die 3 steht für knapp 20 Grad: Wer Heizkosten sparen will, sollte das Ventil an der Heizung nicht zu hoch drehen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin/Stuttgart. (dpa-tmn) Tagsüber ist keiner zu Hause? Wer während seiner Abwesenheit die Temperatur bei seiner Heizung absenkt, spart Energiekosten. Eine grobe Faustregel besagt: Wer ein Grad weniger heizt, reduziert die Heizenergie um rund sechs Prozent.

Wer dafür nicht jedes Heizungsventil einzeln bedienen will, kann sich programmierbare oder vernetzte Thermostate besorgen. So ein

