Wie Sie Zuhause ihren Wasserverbrauch reduzieren

Die Umwelt schonen und dabei Geld sparen - den Wasserverbrauch zu reduzieren, hat viele Vorteile. Dafür muss man aber wissen, an welchen Stellen das Sparen am meisten bringt.

10.07.2025 UPDATE: 10.07.2025 08:08 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden

Mit einem sparsamen Duschkopf kann der Wasserverbrauch stark reduziert werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa​

Berlin (dpa/tmn) - Ob für die Umwelt, die Haushaltsrechnung oder weil es knapp wird: Wasser sparen kann unterschiedliche Hintergründe haben. Doch das ist nicht immer so einfach. Gerade in den heißen Sommermonaten steigt der Wasserverbrauch stark an. Die beiden Orte mit dem größten Bedarf sind dabei das Badezimmer und der Garten.

Kurz duschen und richtig

