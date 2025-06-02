Dienstag, 09. September 2025

Plus Naturgewalten

So gehen Sie in acht Schritten bei Unwetterschäden vor

Wird die eigene Immobilie von Naturgewalten demoliert, sitzt der Schrecken oft tief. Gut zu wissen, was dann zu tun ist.

02.06.2025 UPDATE: 02.06.2025 09:19 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden
Da braut sich was zusammen: Wenn Unwetter Schäden am Eigenheim anrichten, sollten Betroffene zügig reagieren. Foto: Armin Weigel/dpa​

Von Monika Hillemacher

Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Sturm, Regen, Schnee: Wetterkapriolen richten immer häufiger immer schwerere Verwüstungen an. Für Eigenheimbesitzer kann das teuer werden, falls sie nicht ausreichend versichert sind - im Idealfall fangen aber die Policen einen Großteil des finanziellen Schadens auf. Allein 2024 haben Versicherer Unwetterschäden in Höhe von rund 5,5

