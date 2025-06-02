So gehen Sie in acht Schritten bei Unwetterschäden vor
Wird die eigene Immobilie von Naturgewalten demoliert, sitzt der Schrecken oft tief. Gut zu wissen, was dann zu tun ist.
Von Monika Hillemacher
Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Sturm, Regen, Schnee: Wetterkapriolen richten immer häufiger immer schwerere Verwüstungen an. Für Eigenheimbesitzer kann das teuer werden, falls sie nicht ausreichend versichert sind - im Idealfall fangen aber die Policen einen Großteil des finanziellen Schadens auf. Allein 2024 haben Versicherer Unwetterschäden in Höhe von rund 5,5
