Stuttgart. (dpa-tmn) Wasser und Strom vertragen sich nicht gut. Feuchtigkeit kann nicht nur Elektrogeräten schaden, es besteht auch das Risiko eines Stromschlags, warnt die Prüforganisation Dekra. Elektrowerkzeuge sollten Heimwerker also immer trocken lagern.

Planen Heimwerker Geräte in feuchter Umgebung einzusetzen, muss dafür eine ausdrückliche Freigabe des Herstellers vorliegen. Denn