Bei mobilen Klimaanlagen auf den Stromverbrauch achten
Mobile Klimaanlagen müssen nicht installiert werden - sind also für Mietwohnungen geeignet. Doch lohnt sich der Kauf? Und was gibt es bei ihrer Energieeffizienzklasse und den Kosten zu beachten?
Berlin/Heidelberg. (dpa) Wer etwa unter dem Dach wohnt, leidet unter heißen Sommertemperaturen. Denken Verbraucher darüber nach, eine mobile Klimaanlage zu kaufen, sollten sie nicht nur auf den Kaufpreis achten, sondern auch auf den Stromverbrauch. Darauf machen die Vergleichsportale Verivox und Testberichte.de aufmerksam, die die Kosten für über 240 Geräte genauer unter die Lupe genommen
