Berlin. (dpa) Kein Platz auf dem Balkon: Dieses Problem haben viele Pflanzenfreunde. Aber wer Insekten unterstützen will, braucht dafür nicht unbedingt einen riesigen Naturgarten. Der Naturschutzbund Berlin (Nabu) gibt Tipps, wie man selbst einen Balkon in ein Paradies für Krabbler und Summer verwandelt.

1. Die richtigen Pflanzen

Ideal ist ein Mix aus blühenden