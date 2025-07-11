Dienstag, 09. September 2025

Plus Keine Hecke, keine Blumenwiese

4 Tipps für einen insektenfreundlichen Balkon

Auf einem Balkon sind die Möglichkeiten aufgrund von Platzmangel begrenzt - es ist eben kein Garten. Wie man Insekten trotzdem helfen kann.

11.07.2025 UPDATE: 11.07.2025 08:06 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Auf einem schattigen Balkon kann Vergissmeinnicht Wildbienen als Nahrungsquelle dienen. Foto: Stephanie Pilick/dpa-tmn​

Berlin. (dpa) Kein Platz auf dem Balkon: Dieses Problem haben viele Pflanzenfreunde. Aber wer Insekten unterstützen will, braucht dafür nicht unbedingt einen riesigen Naturgarten. Der Naturschutzbund Berlin (Nabu) gibt Tipps, wie man selbst einen Balkon in ein Paradies für Krabbler und Summer verwandelt.

1. Die richtigen Pflanzen

Ideal ist ein Mix aus blühenden

