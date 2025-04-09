Montag, 15. September 2025

Plus In vier Schritten

Ein guter Start für den Rasen

Mit dem Start ins Gartenjahr rückt auch der Rasen wieder in den Fokus. Eine gute Vorbereitung ist dabei die halbe Miete. Denn nur wer ihn jetzt richtig pflegt, verhindert Moos, Lücken und Rasenfilz.

09.04.2025 UPDATE: 09.04.2025 08:11 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Gesundes Grün: Im Frühjahr legt man den Grundstein für einen dichten und widerstandsfähigen Rasen. Foto: Silas Stein/dpa-tmn​

Von Dorothee Waechter

Leinfelden-Echterdingen/Grevenbroich. (dpa-tmn) Frühlingsstart heißt immer auch Rasenstart. Jetzt will man dem Rasen wieder ein frühlingsfrisches Grün verpassen. Allerdings geht es nicht nur darum, dass die Rasenfläche schnell wieder gut aussieht. 

"Im Frühjahr werden die Voraussetzungen für einen funktionstüchtigen, dichten und attraktiven Rasen

