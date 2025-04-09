Ein guter Start für den Rasen
Mit dem Start ins Gartenjahr rückt auch der Rasen wieder in den Fokus. Eine gute Vorbereitung ist dabei die halbe Miete. Denn nur wer ihn jetzt richtig pflegt, verhindert Moos, Lücken und Rasenfilz.
Von Dorothee Waechter
Leinfelden-Echterdingen/Grevenbroich. (dpa-tmn) Frühlingsstart heißt immer auch Rasenstart. Jetzt will man dem Rasen wieder ein frühlingsfrisches Grün verpassen. Allerdings geht es nicht nur darum, dass die Rasenfläche schnell wieder gut aussieht.
"Im Frühjahr werden die Voraussetzungen für einen funktionstüchtigen, dichten und attraktiven Rasen
