Dienstag, 09. September 2025

Plus Ideen für wenig Platz

Einzimmerwohnung geschickt einrichten

Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Regal, ein Schrank, eine gemütliche Sofaecke - wie soll das alles in ein Zimmer passen? Mit diesen Anregungen wird selbst die kleinste Wohnung zum Wohlfühlort. 

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 08:09 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
Zum Schlafen einfach ausklappen - praktisch so ein Wandbett. Hier ein Modell von Nehl Wohnideen. Foto: Gebr. Nehl/VDM/dpa-tmn

Von Anke Dankers

Waiblingen/Bad Honnef. Viele träumen davon, doch nur wenige Leute haben eine großzügig geschnittene Wohnung mit vielen Zimmern und ausreichend Platz. Gerade in Großstädten ist Wohnraum knapp. Und die Mieten für große Wohnungen und Häuser steigen vielerorts.

In einer Mietwohnung sind in den seltensten Fällen größere bauliche Veränderungen möglich. Doch mit etwas

