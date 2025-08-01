Waiblingen. (dpa) - Wer jetzt keine Reise geplant hat und nicht in den Urlaub flüchten kann - sollte es sich Zuhause umso sommerlicher machen. Auch alle, die aus den Ferien schon wieder zurück sind, bekommen hier einige Anregungen - wie sie sich die Urlaubsstimmung erhalten und ein wenig davon ins Wohnzimmer zaubern.

"Wer sich nach einem Urlaubsgefühl sehnt, sollte den Mut haben, einen klaren Fokus auf wenig ausgewählte Deko-Gegenstände zu legen", rät Angelika Hinz, die als Einrichtungsexpertin in Waiblingen bei Stuttgart arbeitet. "Ferienwohnungen und Hotelzimmer sind oft sehr reduziert und klar eingerichtet - das hilft uns, den Kopf freizubekommen."

Wer seinen Urlaub Zuhause verbringt, kann die ersten Tage also nutzen, um kräftig auszumisten. Das schafft Platz, um das Wohnzimmer neu zu gestalten. Hier drei Anregungen dazu:

1. Mediterranes Flair

Zitronen sind gerade ein beliebtes Motiv. "Sie tauchen vermehrt auf Tellern, Vasen, Kissen, Decken und anderen Einrichtungsgegenständen auf. Die gelben Früchte sind perfekt, um Zuhause ein Sommergefühl zu erzeugen. Denn sie erinnern an italienisches Flair oder den Mallorca-Urlaub", sagt Angelika Hinz. Passend dazu, empfiehlt Hinz - ein Zitronenbäumchen ins Wohnzimmer zu stellen. "Das duftet meist auch noch gut und spricht die Sinne an."

Apropos Sinne: Auch Lichterketten können zu einer entspannten Atmosphäre beitragen. "Sie lassen - im Gegensatz zu grellen Deckenflutern - alles in einem schönen Licht erscheinen." Eine Wohltat für die Augen. Zudem wecken schöne Landschaftsszenen oder ein Meerblick als Aquarellbild südliche Assoziationen.

Deko allein ist aber nicht alles - "am besten verbindet man sie mit Genuss. Denn auch das Verwöhnen und Zelebrieren gehört zur Urlaubsstimmung." So wird aus dem Alltäglichen etwas Besonderes: "Warum nicht abends einen kühlen Drink mixen? Oder das Wasser mit Minze und Eiswürfeln aus einem edlen Weinglas oder getönten Wasserglas trinken? Dazu eine entspannte Playlist hören - so wird daraus ein richtig schönes Abendritual", rät Hinz.

Übrigens: Besonders stimmungsvoll wirkt das Ganze Hinz zufolge, wenn alles liebevoll auf einem Servierwagen oder einem schönen Tablett angerichtet wird und bereit zum Genießen ist.

Das Geschirrtuch mit Cocktailmotiv (von Frohstoff) und der Teller in Türkis (von Kiliim) vermitteln ein leichtes Sommergefühl Foto: dpa

2. California-Dreams

Sommer, Sonne, Strand - erinnert an Kalifornien. Für das Beach-Feeling eignen sich pastellige Farben sowie Streifenmuster. Wie wäre es etwa mit einem Retro-Ventilator in Türkis oder Rosa? "Schön und praktisch, denn er sorgt an heißen Tagen auch noch für eine kühle Brise", so die Einrichtungsexpertin.

Etwas ungewöhnlich, aber passend zum Motto: Einen Sonnenschirm ins Wohnzimmer stellen. "So ein Statement-Piece zieht die Blicke im Wohnzimmer auf sich. Momentan findet man viele hübsche Modelle im luftigen Häkel-Look – sie bringen eine Prise Boho-Charme ins Zuhause, ohne altmodisch zu wirken", so Hinz. Wer im Wohnzimmer Platz hat, kann auch eine Hängematte oder einen Hängesessel anschaffen.

"Als Pflanze passt dazu natürlich eine Palme", so Hinz. Abrunden kann man das Motto etwa mit einem Neon-Schriftzug "California". Auch Vintage-Poster passen dazu. Oder Kunstbilder, die auf ein Surfbrett oder Skateboard gedruckt sind. Außerdem kann man eine Schnur spannen und daran Polaroid-Fotos mit Urlaubserinnerungen oder Postkarten hängen.

3. Marrakesch-Style

Wie wäre es mit einem Kurztrip nach Marokko? Wer an einen marokkanischen Basar denkt, hat vermutlich viele Farben und Düfte von Gewürzen vor sich. "Das Flair von Sinnlichkeit lässt sich auch Zuhause erzeugen - etwa mit großen, bequemen Bodenkissen, einem kleinen Teetisch samt Metalltablett und bunten Teegläsern und Laternen mit durchbrochenen Mustern", so Hinz.

Typisch sind warme Erdtöne - dazu passen Cord-Accessoires. Für den Tisch bieten sich gemusterte Fliesen als Untersetzer an. "Auch flache Schalen mit Wüstenpflanzen wie Sukkulenten oder etwa Aloe vera dürfen nicht fehlen", so Hinz. Und an die Wand kann man kleine Teppiche oder Makramee hängen.

"Auf das Sofa passen zierliche Kissen in kräftigen Farben und mit kleinen Spiegeln. Kissen sind übrigens eines der einfachsten Mittel, um eine sichtbare Veränderung im Wohnzimmer herbeizuführen", sagt Hinz.