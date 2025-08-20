Dienstag, 09. September 2025

4 Regeln, die jeder Hundehalter kennen sollte

Muss ich meinen Hund immer anleinen? Braucht mein Hund in der Bahn ein eigenes Ticket? Ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 08:17 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Ist die Wunschrasse erlaubt? Wann besteht Anleinpflicht? Hundebesitzer sollten sich mit den individuellen Regeln in ihrem Bundesland auseinandersetzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Häufchen beseitigen, im Park anleinen - es gibt Regeln, die kennt jeder Hundebesitzer. Doch viele Vorgaben unterscheiden sich je nach Bundesland oder Kommune. Die "Stiftung Warentest Finanzen" gibt in ihrer Zeitschrift (Ausgabe 9/2025) einen Überblick über die wichtigsten Regeln:

1. Nicht jeder Hund ist überall

