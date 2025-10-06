So gestaltet man Garten und Balkon wildtierfreundlich
Mit kleinen Veränderungen auf Balkon und im Garten können Sie Wildtieren jetzt Nahrung und Unterschlupf bieten. Worauf es dabei ankommt.
Hamburg. (dpa-tmn) Das Laub fällt, es wird kühler und die Tage kürzer: Im Herbst beginnen Igel, Vögel und Insekten sich auf den Winter vorzubereiten. Sie suchen nach Nahrung und Unterschlüpfen. Garten- und Balkonbesitzer können ihnen mit einfachen Maßnahmen dabei helfen.
Laubhaufen als Unterschlupf
Herabgefallenes Laub sollte man nicht komplett entfernen,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+