Montag, 06. Oktober 2025

Plus Hilfe für Tiere

So gestaltet man Garten und Balkon wildtierfreundlich

Mit kleinen Veränderungen auf Balkon und im Garten können Sie Wildtieren jetzt Nahrung und Unterschlupf bieten. Worauf es dabei ankommt.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 09:09 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Schutz und Wärme: Igel nutzen Laubhaufen gern als Versteck. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) Das Laub fällt, es wird kühler und die Tage kürzer: Im Herbst beginnen Igel, Vögel und Insekten sich auf den Winter vorzubereiten. Sie suchen nach Nahrung und Unterschlüpfen. Garten- und Balkonbesitzer können ihnen mit einfachen Maßnahmen dabei helfen.

Laubhaufen als Unterschlupf

Herabgefallenes Laub sollte man nicht komplett entfernen,

