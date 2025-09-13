Berlin. (dpa-tmn) Bald beginnt die Heizsaison - meistens Anfang Oktober, wobei man sich nicht streng an ein Datum halten sollte. Besser man heizt abhängig von der jeweiligen Temperatur, rät die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online. Das ist sinnvoll, auch um unnötige Heizkosten einzusparen. Einige Dinge kann man auch schnell selbst erledigen.

Eigentümer sind flexibel.