Tipps für einen gelungenen Start in die Heizsaison
Die Heizperiode beginnt üblicherweise Anfang Oktober. Doch bereits vorher kann es frisch und kühl sein. Was man jetzt unternehmen kann, um die Heizung optimal auf den Start vorzubereiten.
Berlin. (dpa-tmn) Bald beginnt die Heizsaison - meistens Anfang Oktober, wobei man sich nicht streng an ein Datum halten sollte. Besser man heizt abhängig von der jeweiligen Temperatur, rät die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online. Das ist sinnvoll, auch um unnötige Heizkosten einzusparen. Einige Dinge kann man auch schnell selbst erledigen.
Eigentümer sind flexibel.
