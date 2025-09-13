Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Heizen

Tipps für einen gelungenen Start in die Heizsaison

Die Heizperiode beginnt üblicherweise Anfang Oktober. Doch bereits vorher kann es frisch und kühl sein. Was man jetzt unternehmen kann, um die Heizung optimal auf den Start vorzubereiten.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 06:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Wenn die Heizsaison beginnt, kann man mit ein paar einfachen Handgriffen für mehr Wärme in der Wohnung sorgen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Bald beginnt die Heizsaison - meistens Anfang Oktober, wobei man sich nicht streng an ein Datum halten sollte. Besser man heizt abhängig von der jeweiligen Temperatur, rät die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online. Das ist sinnvoll, auch um unnötige Heizkosten einzusparen. Einige Dinge kann man auch schnell selbst erledigen.

Eigentümer sind flexibel.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote