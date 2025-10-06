Montag, 06. Oktober 2025

Plus Gebot der Stunde

Klimagerecht Bauen - Was bedeutet das?

Beim klimagerechten Bauen geht es um mehr als Photovoltaik oder Wärmepumpe. Mit Blick auf den Klimawandel, Wetterlagen und Energieverbrauch betrifft die Planung das gesamte Haus und seine Umgebung.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 08:07 Uhr 3 Minuten, 14 Sekunden
Energie im Gebäude einsparen: Solarpaneele sind nur ein Aspekt beim klimagerechten Bauen. Foto: David Inderlied/dpa-tmn​
Von Katja Fischer, dpa

Berlin. (dpa-tmn) Hitze und Waldbrände, Starkregen, Sturmfluten und Hochwasser - extreme Wetterereignisse nehmen zu. Wohnhäuser halten solchen Naturgewalten nur schwer stand, wenn sie nicht an die aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Klimagerecht Bauen ist deshalb das Gebot der Stunde. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was versteht man unter

