Von Katja Fischer, dpa

Berlin. (dpa-tmn) Hitze und Waldbrände, Starkregen, Sturmfluten und Hochwasser - extreme Wetterereignisse nehmen zu. Wohnhäuser halten solchen Naturgewalten nur schwer stand, wenn sie nicht an die aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Klimagerecht Bauen ist deshalb das Gebot der Stunde. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was versteht man unter