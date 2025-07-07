Dienstag, 09. September 2025

Was darf die eigene Immobilie kosten?

Um den finanziellen Spielraum für einen Kredit abzustecken, ist neben dem Eigenkapital auch die Lebensplanung für die folgenden Jahre entscheidend. Wie Sie prüfen, was Sie sich leisten können. 

07.07.2025 UPDATE: 07.07.2025 09:43 Uhr 3 Minuten, 48 Sekunden
Mit Zuversicht ins Eigenheim: Wer auf der Suche nach den eigenen vier Wänden ist, sollte genau wissen, wie viel Finanzierung möglich ist. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Sandra Markert

Köln. (dpa) Die Lage ist perfekt, die Zimmeraufteilung passt und der Sanierungszustand scheint gut. Aber kann man sich das Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern für 450.000 Euro überhaupt leisten? Wie viel Eigenkapital ist nötig – oder geht es gar ohne? Und wie kann man die maximale Kreditsumme abstecken? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den

