Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Fenster

Diese Werte sind beim Fenstertausch wichtig

Sie lassen Licht und Wärme ins Haus. Moderne Fenster können aber noch mehr. Wer über einen Fenstertausch nachdenkt, sollte sich auch über "g-Wert" und "U-Wert" schlaumachen.

30.06.2025 UPDATE: 30.06.2025 11:23 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
Fenster mit niedrigem g-Wert schützen im Sommer vor Hitze, lassen aber im Winter weniger Sonnenwärme rein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa) - Die Sonne brennt auf die Fensterscheibe - mit modernen Fenstern bleibt ein Teil der Hitze aber draußen. Eine dünne metallische Beschichtung macht es möglich. 

Solche Dreischeibenverglasungen sind laut Zukunft Altbau, einem vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten Informationsprogramm, mittlerweile in der Regel Standard. Wer aber seine veralteten Fenster

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote