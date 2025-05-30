Von Katja Sponholz

Rosenheim/Erkrath. (dpa-tmn) Ein "Platz!" und der Hund lässt sich augenblicklich fallen. Ein "Bleib!" und er rührt sich nicht mehr vom Fleck. Ein "Fuß!" und der Hund klebt am linken Bein? So verhält sich - auf den ersten Blick - ein perfekt erzogener Hund.

Aber wie bekommt man das hin? Und sind das die wichtigsten Kommandos, die Hunde von klein auf beherrschen