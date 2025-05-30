Was muss mein Hund können?
Sitz! Bei Fuß! Aus! Das verbinden viele mit wichtigen Kommandos, die ein Hund beherrschen muss. Experten legen heute jedoch auf etwas anderes Wert, wenn es um Erziehung geht.
Von Katja Sponholz
Rosenheim/Erkrath. (dpa-tmn) Ein "Platz!" und der Hund lässt sich augenblicklich fallen. Ein "Bleib!" und er rührt sich nicht mehr vom Fleck. Ein "Fuß!" und der Hund klebt am linken Bein? So verhält sich - auf den ersten Blick - ein perfekt erzogener Hund.
Aber wie bekommt man das hin? Und sind das die wichtigsten Kommandos, die Hunde von klein auf beherrschen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+