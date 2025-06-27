Dienstag, 09. September 2025

Plus Einbruchsschutz

Fenster und Türen einfach nachrüsten

Die Einbruchszahlen in Deutschland sind hoch. Wer Fenster und Türen nachrüstet, kann nicht nur sein Sicherheitsgefühl verbessern und Wertgegenstände schützen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind.

27.06.2025 UPDATE: 27.06.2025 07:55 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Ein typischer Einstiegsweg: Mit einfachen Werkzeugen können Einbrecher ungesicherte Fenster aufhebeln. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Frankfurt/Stuttgart. (dpa) Mehr als einen Schraubenzieher brauchen sie häufig nicht. Damit hebeln Einbrecher innerhalb weniger Sekunden ungesicherte Terrassentüren und Fenster im Erdgeschoss auf.

Anschließend gehen sie durch die Räume, durchwühlen Privates, packen ein, was sich schnell zu Geld machen lässt - etwa Computer, Kameras, Smartphones. Eine unangenehme

