Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus DIY

Gut abgesichert beim Heimwerken?

Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 08:24 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt? Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Es gibt Heimwerker, die trauen sich einfach alles zu: Eine Terrasse bauen, die Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren, das Haus dämmen, Fenster austauschen oder das Bad renovieren. Dank diverser Erklärvideos im Internet erscheint alles machbar. 

Doch Heimwerker sind eben oft keine Profis - und so geht dann manchmal etwas schief. Wer kommt

