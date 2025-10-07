Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Es gibt Heimwerker, die trauen sich einfach alles zu: Eine Terrasse bauen, die Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren, das Haus dämmen, Fenster austauschen oder das Bad renovieren. Dank diverser Erklärvideos im Internet erscheint alles machbar.

Doch Heimwerker sind eben oft keine Profis - und so geht dann manchmal etwas schief. Wer kommt