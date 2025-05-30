Dienstag, 09. September 2025

Plus Cool Summer

So bleibt Ihr Zuhause im heißen Sommer kühl

Ein Sprung ins Wasser, ein Eis oder ein Schattenplatz - an heißen Tagen gibt es verschiedene Strategien zum Abkühlen. Doch wie bleiben die Temperaturen im eigenen Zuhause erträglich?

30.05.2025 UPDATE: 30.05.2025 08:22 Uhr 5 Minuten, 6 Sekunden
Bei Split-Klimaanlagen wird die Wärme über das Außenteil abgeführt - dafür ist in der Regel ein Wanddurchbruch nötig. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa-tmn) Manchmal reichen einfache Maßnahmen, um Räume im Sommer effektiv abzukühlen: Lüften etwa - vorausgesetzt, man macht es richtig. 

Am besten lüftet man mehrere Stunden zwischen dem Abend und frühen Morgen - also immer dann, wenn die Luft draußen kühler ist als drinnen. Dazu rät die Verbraucherzentrale (VZ). 

Um für Durchzug zu sorgen,

