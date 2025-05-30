So bleibt Ihr Zuhause im heißen Sommer kühl
Ein Sprung ins Wasser, ein Eis oder ein Schattenplatz - an heißen Tagen gibt es verschiedene Strategien zum Abkühlen. Doch wie bleiben die Temperaturen im eigenen Zuhause erträglich?
Von Isabelle Modler
Berlin. (dpa-tmn) Manchmal reichen einfache Maßnahmen, um Räume im Sommer effektiv abzukühlen: Lüften etwa - vorausgesetzt, man macht es richtig.
Am besten lüftet man mehrere Stunden zwischen dem Abend und frühen Morgen - also immer dann, wenn die Luft draußen kühler ist als drinnen. Dazu rät die Verbraucherzentrale (VZ).
Um für Durchzug zu sorgen,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+