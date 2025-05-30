Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa-tmn) Manchmal reichen einfache Maßnahmen, um Räume im Sommer effektiv abzukühlen: Lüften etwa - vorausgesetzt, man macht es richtig.

Am besten lüftet man mehrere Stunden zwischen dem Abend und frühen Morgen - also immer dann, wenn die Luft draußen kühler ist als drinnen. Dazu rät die Verbraucherzentrale (VZ).

Um für Durchzug zu sorgen,