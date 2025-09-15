So treffen Sie die richtige Wahl für den richtigen Boden
Fliesen, Parkett, Dielen oder Vinyl - worin unterscheiden sich die Materialien? Tipps, welcher Belag am besten wohin passt, wie Böden die Raumwirkung beeinflussen und worauf es bei der Suche ankommt.
Von Katja Fischer
Hamburg. (dpa-tmn) Der Bodenbelag drängt sich nicht unbedingt in den Vordergrund, aber er beeinflusst wesentlich die Atmosphäre in einem Raum. Im günstigsten Fall bleibt er einige Jahrzehnte lang liegen. Deshalb empfiehlt es sich, seine Anschaffung sorgfältig und vorausschauend zu planen.
Verbraucher haben die Qual der Wahl: Von zeitlosen Klassikern wie Parkett,
