Plus Bodenbeläge

So treffen Sie die richtige Wahl für den richtigen Boden

Fliesen, Parkett, Dielen oder Vinyl - worin unterscheiden sich die Materialien? Tipps, welcher Belag am besten wohin passt, wie Böden die Raumwirkung beeinflussen und worauf es bei der Suche ankommt.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 08:10 Uhr 3 Minuten, 17 Sekunden
Bei einer offenen Wohnküche kann man den Boden in den einzelnen Bereichen unterschiedlich gestalten - für mehr Gemütlichkeit sorgt etwa der Teppich unter dem Esstisch. Foto: Daniel Maurer/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Hamburg. (dpa-tmn) Der Bodenbelag drängt sich nicht unbedingt in den Vordergrund, aber er beeinflusst wesentlich die Atmosphäre in einem Raum. Im günstigsten Fall bleibt er einige Jahrzehnte lang liegen. Deshalb empfiehlt es sich, seine Anschaffung sorgfältig und vorausschauend zu planen.

Verbraucher haben die Qual der Wahl: Von zeitlosen Klassikern wie Parkett,

