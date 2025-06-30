Regelmäßig aus dem Hochbeet ernten
Zu viel Zucchini, Salat im Überfluss: Hochbeete geraten schnell außer Kontrolle. Warum erfolgreiches Gärtnern mit dem Rechnen beginnt – nicht mit dem Pflanzen.
Von Dorothee Waechter
Stuttgart/Güntersheim. (dpa) Groß ist die Euphorie im Frühjahr, das Hochbeet zu bepflanzen. Da wird fleißig eingekauft und solange die Pflanzen klein sind, fühlt sich alles gut an. Sie sollen wachsen und meist tun sie das auch. Plötzlich wendet sich das Blatt und man wird der Salat- und später der Zucchini-Schwemme nicht Herr.
Das zeigt: Es zahlt sich aus,
