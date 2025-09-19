Köln. (dpa-tmn) Oans! Zwoa! Und aus der Maß schwappt das Bier auf die Lederhose? Nicht nur ein Kälteschock! Oder beim Essen im Festzelt geht was daneben und auf der schönen Lederhose ist ein unschöner Fleck?

Keine Sorge: "Bier sollte kein Problem sein, was sichtbare Flecken betrifft", sagt Reinigungsexperte Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Und auch