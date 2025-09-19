Freitag, 19. September 2025

Plus Bierbad und Senfflecken

So wird die Lederhose sauber

Ob unfreiwillige Bierdusche oder Fettiges - Lederhosen machen im Festzelt auf Wiesn oder Wasn einiges mit. Wie sich Unfälle entfernen lassen und warum man das gute Stück lieber nicht waschen sollte.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:26 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden

Wer seine neue Lederhose lange fleckenlos halten möchte, sollte bei Verschmutzungen auf die richtige Pflege achten. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn​

Köln. (dpa-tmn) Oans! Zwoa! Und aus der Maß schwappt das Bier auf die Lederhose? Nicht nur ein Kälteschock! Oder beim Essen im Festzelt geht was daneben und auf der schönen Lederhose ist ein unschöner Fleck? 

Keine Sorge: "Bier sollte kein Problem sein, was sichtbare Flecken betrifft", sagt Reinigungsexperte Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Und auch

