So lässt sich das Depot in die Baufinanzierung einbringen
Das Depot für den Immobilienkauf auflösen? Kann man machen, ist aber nicht immer die beste Option. Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, mit den Wertpapieren die Finanzierung zu drücken.
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa) Wer ein Wertpapierdepot besitzt, will es meist über längere Zeit behalten. Oft dient es als Altersvorsorge. Steht aber der Kauf einer Immobilie an, stellt sich die Frage: Soll ich das Depot jetzt auflösen, um an Eigenkapital zu kommen oder gibt es auch Wege, das Depot anderweitig in die Finanzierung der Immobilie einzubinden?
Aktien und andere
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+