Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Bauen

So lässt sich das Depot in die Baufinanzierung einbringen

Das Depot für den Immobilienkauf auflösen? Kann man machen, ist aber nicht immer die beste Option. Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, mit den Wertpapieren die Finanzierung zu drücken.

17.06.2025 UPDATE: 17.06.2025 08:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Sämtliches Eigenkapital für die Baufinanzierung angegeben? Wer ein gut gefülltes Wertpapierdepot besitzt, kann diesen Vermögenswert mit einbringen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa) Wer ein Wertpapierdepot besitzt, will es meist über längere Zeit behalten. Oft dient es als Altersvorsorge. Steht aber der Kauf einer Immobilie an, stellt sich die Frage: Soll ich das Depot jetzt auflösen, um an Eigenkapital zu kommen oder gibt es auch Wege, das Depot anderweitig in die Finanzierung der Immobilie einzubinden?

Aktien und andere

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote