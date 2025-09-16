Auf der Suche nach einer neuen Wohnung? Um als Mieterin oder Mieter - vor allem in gefragten Ballungszentren - aus der Bewerbermasse herauszustechen, sollten die Bewerbungsunterlagen besser überzeugen. Doch das ist nicht alles.

"Erfolgreiche Wohnungssuche braucht sowohl eine gut vorbereitete Bewerbung als auch das richtige Timing", sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Der Online-Marktplatz für Wohn- und Gewerbeimmobilien hat im ersten Quartal 2025 untersucht, zu welchem Zeitpunkt die meisten neuen Inserate auf der eigenen Plattform veröffentlicht werden.

Das Wissen darum kann Interessenten dabei helfen, besonders schnell mit der Bewerbung für ein Neuangebot zu sein - und sich dadurch möglicherweise einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Vormittags wird besonders viel inseriert

Nur: Die Ergebnisse machen es Suchenden nicht gerade leicht. Denn die meisten neuen Wohnungsangebote werden laut Immoscout24 Anfang der Woche - insbesondere am Montag - veröffentlicht. Und zwar in der Zeit zwischen 9.00 und 13.00 Uhr, wenn die meisten Berufstätigen nicht dazu kommen dürften, Webseiten zu durchforsten.

Schwach sind dagegen den Angaben zufolge vor allem Samstage und die Abendstunden unter der Woche. Hier kommen die wenigsten neuen Wohnungsangebote auf den Markt.

Weitere Online-Marktplätze für Immobilien sind neben Immoscout24 beispielsweise Kleinanzeigen.de oder Immowelt/Immonet.de.

Gut zu wissen: Wer die Plattformen nicht permanent selbst nach neuen Angeboten durchsuchen möchte, kann bei einigen von ihnen auch einen Suchauftrag mit den gewünschten Kriterien speichern und sich automatisch informieren lassen, sobald ein interessantes Inserat hinzukommt. Das kostet allerdings mitunter Aufpreis.