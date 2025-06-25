In sechs Schritten zum eigenen Balkonkraftwerk
Vereinfachte Anmeldungen und günstigere Technik machen Balkonkraftwerke attraktiver denn je. Wie Anschaffung und Inbetriebnahme auch bei Ihnen gelingen, zeigt diese Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Von Christoph Jänsch
Berlin. Weniger Bürokratie, mehr Leistung, gefallene Preise und Verfügbarkeit bei Discountern, Baumärkten oder Möbelhäusern: Immer mehr Steckersolargeräte nehmen an Balkonen in Deutschland ihren Betrieb auf. Im Juni 2025 rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft mit mehr als einer Million installierter Geräte.
Wer ein solches Balkonkraftwerk installieren
