Plus Attraktivität steigt

In sechs Schritten zum eigenen Balkonkraftwerk

Vereinfachte Anmeldungen und günstigere Technik machen Balkonkraftwerke attraktiver denn je. Wie Anschaffung und Inbetriebnahme auch bei Ihnen gelingen, zeigt diese Schritt-für-Schritt-Anleitung.

25.06.2025 UPDATE: 25.06.2025 07:53 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Steckersolargeräte im Aufwind: Die Zahl installierter Balkonkraftwerke in Deutschland hat 2025 die Marke von einer Million geknackt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-tmn​

Von Christoph Jänsch

Berlin. Weniger Bürokratie, mehr Leistung, gefallene Preise und Verfügbarkeit bei Discountern, Baumärkten oder Möbelhäusern: Immer mehr Steckersolargeräte nehmen an Balkonen in Deutschland ihren Betrieb auf. Im Juni 2025 rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft mit mehr als einer Million installierter Geräte. 

Wer ein solches Balkonkraftwerk installieren

