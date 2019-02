Von Melanie Öhlenbach

Wenn die ersten Blumen nach den winterlich-frostigen Tagen ihre Blüten öffnen, gefällt das nicht nur Gartenbesitzern. Auch Wildbienen und Hummeln sind dankbar. Aber die Natur ist noch recht kahl und die Auswahl an insektenfreundlichen Pflanzen klein.

Fündig werden Bienen und Hummeln bei Zwiebelpflanzen wie Schneeglöckchen (Galanthus), Krokus (Crocus), Winterlingen (Eranthis hyemalis), der Perl- oder Traubenhyazinthe (Muscari botryoides) und dem Sibirischen Blaustern (Scilla siberica), auch Nickende Sternhyazinthe genannt. Damit diese im Jahr rechtzeitig blühen, werden die Zwiebeln in der Regel im Herbst gesteckt. Wer diesen Zeitpunkt verpasst hat, kann trotzdem noch etwas für die Bienen tun: "Gärtnereien bieten im Frühjahr vorgetriebene, blühende Pflanzen an, die man direkt in Beet, Topf und Balkonkasten auspflanzen kann", sagt Hans-Jürgen Weese vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner.

Wer Bienen und Hummeln eine Freude machen will, sollte außerdem Taubnesseln (Lamium) im Garten stehen lassen. Die nektarreichen Lippenblütler versorgen ab April eine Vielzahl an Bienenarten, sind aber oft als Unkraut verpönt. "Solche Pflanzenarten kann man in einer wilden Ecke im Garten tolerieren", empfiehlt Sylke Brünn, Wildbienen-Expertin der Gartenfreunde Bremen.

Bei den Gehölzen ist die Auswahl an Frühblühern wesentlich größer. Ab März blüht neben der Goldjohannisbeere (Ribes aureum) und der Eibe (Taxus) ein sonst eher unscheinbares Gehölz: der Buchsbaum (Buxus). Mit ihrer Blütezeit ab Februar gehört die Haselnuss mit ihren männlichen Kätzchen (Corylus avellana) zu den ersten Pollenspendern. "Eine Hecke mit heimischen Gehölzen ist auf jeden Fall ein Gewinn für den Garten und seine Bewohner", empfiehlt Brünn.

In einem bienenfreundlichen Garten nicht fehlen sollten Weiden (Salix). Alle Arten gelten grundsätzlich als bienenfreundlich, aber die Sal-Weide (Salix caprea) ist eine der herausragenden Bienenweiden. "An Sal-Weiden wurden 34 Pollen und Nektar sammelnde Wildbienenarten nachgewiesen", sagt Brünn. Die silbrig behaarten männlichen Kätzchen erblühen ab Februar oder März. "Sie liefern neben Nektar auch reichlich proteinreichen Pollen, der für die Versorgung der Wildbienenbrut unerlässlich ist", erklärt Brünn. Wer keinen Platz für eine große Weide im Garten hat, kann sie im Kübel anpflanzen.

Doch nicht alles, was schön blüht, nützt den Bienen. Zum Beispiel die gelben Blüten der Forsythien (Forsythia × intermedia) halten keinerlei Nahrung für Insekten bereit. Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland empfiehlt, vor dem Kauf im Handel nachzufragen oder zertifizierte Wildblumen zu erwerben. "Fast 80 Prozent der Freiland-Zierpflanzen und Stauden, die im Handel erhältlich sind, sind aufgrund züchterischer Veränderungen für Insekten nicht nutzbar."

Schöne Bienennahrung: Ab April erblühen die Blaukissen.