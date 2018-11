Von Christine Schonschek

Hobbygärtner haben in den kalten Monaten des Jahres kaum Aufgaben im Garten. Eine der wenigen ist der Schnitt mancher Obstbäume, Frucht- und Ziersträucher.

Wann steht der Schnitt an? Fruchttragende, schon frühblühende Ziergehölze und sommerblühende Varianten wie Clematis, Hibiskus, Sommer-Flieder, Ris-penhortensien werden im zeitigen Winter geschnitten. Auch für den Schnitt von freiwachsenden Hecken ist der Winter ein guter Zeitraum. Ebenso wie für Ziersträucher ohne Früchte - außer jenen, die im zeitigen Frühjahr blühen wie Forsythie, Zierjohannisbeere, Ranunkelstrauch, Spiersträucher, Ziermandel, Zierkirsche und Flieder.

An sich werden Obstgehölze wie Beerensträucher, Süß- und Sauerkirschen, Frühzwetschgen, Pfirsich und Aprikose unmittelbar nach der Ernte schon gekappt. Wer das verpasst hat, hat im ausklingenden Winter noch mal Gelegenheit dafür. "Zwischen Januar bis Mitte März werden Weinstöcke und Kiwi geschnitten. Nicht später, weil sie dann aus den Schnittwunden bluten", erklärt Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie. An den Rosen sollte die Gartenschere erst im ausgehenden Winter angesetzt werden, etwa Anfang März.

Welche Witterung ist für den Schnitt geeignet? Baumpfleger Torsten Drübert rät: "Notwendige Schnittmaßnahmen sollten im Winter auf jeden Fall an frostfreien Tagen durchgeführt werden. Und wenn es geht, nicht zu früh, damit das Gehölz nicht den ganzen Winter mit offenen Wunden da steht."

Denn erst nachdem die Gehölze ihren Saftfluss im Frühjahr und Sommer angekurbelt haben, können sie Schnittwunden selbst verschließen. Aus diesen Gründen empfiehlt der Baumpfleger, Schnittmaßnahmen im Winter auf das unbedingt Notwendige zu beschränken.

Warum ist der Winter zugleich auch ein guter Schnitt-Zeitraum? Dann werden keine in den Gehölzen brütenden Vögel gestört. Und der Habitus eines Baumes lässt sich im laublosen Zustand besser erkennen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein regelmäßiger Rückschnitt die Wuchskraft der Pflanzen verbessert. Obstgehölze können mehr Früchte bilden. Vor allem ältere, vergreiste Gehölze werden angeregt, neue Triebe zu bilden.

Was wird weggeschnitten? Grundsätzlich werden beim Winterschnitt die Gehölze ausgelichtet und in Höhe und Durchmesser reduziert. "Bei Obstgehölzen sollte ein regelmäßiger, dafür moderater Schnitteingriff erfolgen", erklärt Siegler. Hobbygärtner sollten unbedingt kranke, vertrocknete oder kahle sowie nach innen wachsende Triebe entfernen. Durch Letzteres kommt wieder ausreichend Licht und Luft in die Baumkrone.

Außer bei Hecken und Formgehölzen werden die Triebe nicht eingekürzt. Stattdessen entfernt man Kronentriebe sowie am Boden liegende Triebe komplett. Der Schnitt erfolgt direkt oberhalb einer Verzweigung, deren Seitentrieb nach außen zeigt. "Keine Stummel belassen, weil dies zum Eintrocknen der Schnittstelle oder einem unerwünschten übermäßigen Neuaustrieb führen kann", rät Siegler.