Berlin. (dpa) Wer ab 1. Januar seine Heizung austauschen lässt, erhält unter Umständen eine höhere Förderung als bisher. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) erhöht seine Fördersätze für Heizungssysteme, die fossile Energien nutzen. Das bedeutet: Für den Austausch von veralteten Heizungen steigt das bisherige Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP) um 20 Prozent, für die Optimierung einer Heizung erhalten Eigentümer rund 600 Euro. Darauf macht das BMWI aufmerksam.



Die Zuschüsse erhalten beispielsweise Eigentümer, die veraltete Heizungen gegen Solartechnik ersetzen. Sie könnten laut Bundesverband Solarwirtschaft in der Regel mit mindestens 3600 Euro für die Heizungsmodernisierung rechnen.



Auch wer eine Pelletheizung bei sich einbauen lässt, kann den Zuschuss beantragen. Darauf weist der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband hin. Für einen Pelletkessel mit Pufferspeicher erhalten Eigentümer nach Schätzung des Verbandes künftig mindestens 4800 Euro an Zuschüssen.



Insgesamt stellt das Ministerium für drei Jahre rund 165 Millionen Euro pro Jahr im Rahmen des «Anreizprogrammes Energieeffizienz» zur Verfügung. Wer von der Förderung profitieren will, darf die neue Heizung jedoch erst nach dem 1. Januar 2016 in Betrieb genehmen.