Helenaveen. (dpa) Blaue Augen faszinieren. Ebenso geht es einem, wenn man blaue Blüten entdeckt. Nur wenige Pflanzen schmücken ihre Blüten mit einem reinen Blau, das so gut wie keine Anteile von Rot oder Grün enthält - einer Farbe, die so klar ist wie ein wolkenloser Sommerhimmel und so kalt wie das Eis eines Gletschers. Zu diesen Pflanzen zählt der Bleiwurz. Zwei Abkömmlinge der Familie Plumbaginaceae eignen sich besonders gut für den Garten.



Der Kap-Bleiwurz (Plumbago auriculata) stammt aus Südafrika. «Ganz typisch für die Pflanze sind die Blütenrispen, die von unten nach oben aufblühen», erklärt Lida van Neerven, Gärtnerin aus dem niederländischen Helenaveen. Sie ist spezialisiert auf die Kultur des Bleiwurz. Die Blütenstände des Kap-Bleiwurz stehen an den zunächst aufrechten, später leicht überhängenden und weichen Trieben. Die Kelchblätter können leicht klebrig sein und Insekten bleiben daran haften - woran ein Sekret schuld ist, das aus Drüsen abgesondert wird.



Typisch für den Bleiwurz ist auch ein silbrig-grauer Belag an der Unterseite der Blätter. Es sind kleine Schuppen, die einen Verdunstungsschutz bilden. «Plumbago wird zur Herstellung von natürlichen Farbstoffen zur Tätowierung genutzt», erläutert die Gärtnerin. Gewonnen wird die Farbe aus den Blättern.



Die Blüten des Bleiwurz haben die Farbe von blauem Wasser, und so kann man sich leicht merken, dass es sich um eine wasserliebende Pflanze handelt. «Außerdem braucht Plumbago mehr Dünger als andere Kübelpflanzen», sagt van Neerven. Ein solcher Mangel lässt sich leicht daran erkennen, dass die Blätter gelb werden. Daher macht es Sinn, ein nährstoffreiches Substrat, wie man es für Geranien zum Beispiel verwendet, auszuwählen. Außerdem sollte der Topf ausreichend groß sein, damit das Wasserreservoir reicht. «Trocknen die neuen Blüten ein, ist das ein eindeutiges Zeichen für Wassermangel», erklärt van Neerven.



Die Gärtnerin rät, abgeblühte Blütenstände regelmäßig rauszuschneiden. Denn wenn man sich die Pflanzen gut anschaut, sieht man, dass dicht unter der Blüte bereits die nächsten Knospen erscheinen. Befolgt man die Pflegetipps, blüht die Kübelschönheit von Mai bis in den September hinein ununterbrochen.



Hobbygärtner sollten den Kübel schon im Oktober nah ans Haus rücken, damit der Ballen ein wenig abtrocknen kann. Vor dem ersten Frost müssen die Kübel aber eingeräumt sein. Direkt am Fenster bei fünf bis zehn Grad kommen die Sträucher gut durch den Winter. «Jetzt ist der Verbrauch der Pflanzen geringer, so dass sie mit wenig Wasser auskommen», erläutert van Neerven. «Häufig bekommen die Pflanzen zu viel Wasser und überstehen deshalb den Winter nicht.»



Gegen Ende Januar setzt der neue Austrieb ein. «Man lässt neue Blätter gut zwei Wochen lang wachsen und dann schneidet man die Pflanzen ziemlich kurz», rät die Gärtnerin. «Wenn man zu früh zurückschneidet, sterben die Pflanzen ab.»



Wenn im September die Plumbago-Blüte dem Ende entgegen geht, zeigt im Staudenbeet ein naher Verwandter seine Blautöne. Es ist der Chinesische Bleiwurz, der zu der Gattung Ceratostigma gehört. Er ist verbreitet in Nordwestchina und Tibet. Michaela Rösler, Staudengärtnerin und Gartenbau-Ingenieurin aus Sulzburg-Laufen (Baden-Württemberg), schätzt besonders den Kontrast der reinblauen Blüten zur roten Herbstfärbung des Laubes.



Der Chinesische Bleiwurz gehört zu den Bodendeckern, denn die Pflanze bildet unterirdische Ausläufer. «Das heißt, sie verbreitet sich und deckt den Boden komplett ab», erläutert die Staudengärtnerin. Dazu ist er eine sehr starke Pflanze. «Zarte Nachbarn sind nicht geeignet», sagt Rösler. Sie empfiehlt unempfindliche Stauden und Gehölze mit ähnlichen Ansprüchen in Kombination mit diesem Bleiwurz.



Das können zum Beispiel frühblühende Zwiebelblumen sein, denn eine Besonderheit des Chinesischen Bleiwurz ist sein später Austrieb. «Daher sollte man auch nicht voreilig die Fläche im Bereich der Pflanzung hacken», empfiehlt Rösler. Sonst beschädigt der Gärtner leicht die zarten Triebe unter der Erdkrume. Lediglich das vertrocknete Laub wird gegen Winterende mit dem Rechen entfernt. Der Standort sollte unbedingt sonnig und warm sein. Stellen bei Mauern oder einen sonnigen Gehölzrand empfiehlt die Staudengärtnerin für die bis zu 20 Zentimeter hohen Gewächse.



Die Winterhärte ist in milden Klimagebieten kein Problem. Bei starken Frösten ohne Schnee sollte man die Wuchsflächen der Pflanzen mit Tannenreisig schützen oder im späten Herbst gleich mit Mulch abdecken. Gut ist hier, wenn man grundsätzlich Standorte mit einem nassen Boden im Winter vermeidet. Ihren Erfahrungen zufolge ist die Überwinterung des Chinesischen Bleiwurz heikel, sagt Rösler. Sie rät auch hier zu einem Frostschutz.