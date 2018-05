Von Constanze Werry

Hübsch anzusehen, jedoch extrem gefräßig und nur schwer zu bekämpfen - Anfang Juni schlüpft die nächste Generation des berüchtigten Buchsbaumzünslers. Seit seiner explosionsartigen Vermehrung 2012 sieht es auch in diesem Jahr nicht viel besser aus. Wir haben die wichtigsten Fakten über den Schädling zusammengetragen.

Wie steht es um die Buchsbäume in der Region?

Sowohl der Rhein-Neckar-Kreis als auch der Neckar-Odenwald-Kreis sind massiv betroffen. "Der Buchsbaumzünsler ist bei uns der Schädling Nummer eins", so Jeanette Schweikert, Geschäftsführerin der Gartenakademie Baden-Württemberg in Heidelberg. Derzeit breitet sich der Buchsbaumzünsler nach Norden aus.

Was macht den Buchsbaumzünsler zu solch einer Plage?

Jährlich vermehrt er sich in drei Generationen, die sich jeweils überlappen. Dabei steigt die Populationsdichte jeweils an. Abgesehen davon frisst jede einzelne Raupe - von denen pro Buchsbaum Dutzende bis Hunderte vorkommen können - im Schnitt 45 Blätter. Bislang haben die Raupen außerdem so gut wie keine natürlichen Feinde. Inzwischen berichteten zwar einige Hobbygärtner von vereinzelten Meisen und Sperlingen, die den "Zünsler" gefressen haben sollen - doch noch ist die Vogelwelt nicht so recht auf den Geschmack gekommen.

Wie erkenne ich einen Befall?

Junge Raupen sind selbst bei genauem Hinsehen oft nur schwer zu entdecken. Die grünen Tiere mit ihren weißen und grauen Streifen sowie schwarzen Punkten sind bestens an ihre Umgebung angepasst. Außerdem frisst sich der "Zünsler" von innen nach außen durch den dichten Buchs. Fraßschäden fallen so erst relativ spät auf. Typisch für einen Befall sind Gespinste an der Pflanze, die mit winzigen gelb-grünen Kotkrümeln übersät sind. Im Laufe ihrer Entwicklung erreicht die nimmersatte Raupe eine Länge von bis zu fünf Zentimetern.

Lassen sich die Raupen auf natürlichem Wege bekämpfen?

Generell sollten Buchsbäume am besten täglich auf einen Befall hin kontrolliert werden. Ist ein Buchs mäßig betroffen, können die Raupen mit der Hand abgesammelt werden. Auch das Abspritzen mit einem harten Wasserstrahl hat sich bewährt. Die Gartenexpertin hat außerdem ein Hausmittel parat. "Dazu wird ein Drittel Wasser mit jeweils einem Drittel Essig und Öl gemischt." Unter die Pflanze kommt eine Plastikmanschette oder Tücher werden ausgelegt. "Dann den befallenen Buchs mit dem Gemisch einsprühen, bis dieser triefend nass ist. Die Raupen lassen sich dann fallen und können aufgesammelt werden." Nach dieser Prozedur muss die Pflanze gründlich mit einem harten Strahl Wasser abgesprüht werden. Liegt ein stärkerer Befall vor, können Mittel mit natürlichen Wirkstoffen wie Pyrethrum, Neem-Öl oder Bacillus thuringiensis eingesetzt werden. "Auch Schlupfwespen kommen in Frage - da sollte man sich aber gezielt im Fachhandel beraten lassen", so Schweikert.

Gibt es auch noch andere Mittel?

Der Handel bietet inzwischen mehrere Mittel gegen den Buchsbaumzünsler an. Zugelassen sind derzeit fünf Präparate. Eine zuverlässige Wirkung ist aber nur zu erwarten, wenn sie gegen kleine Raupen eingesetzt werden. Um Resistenzen zu vermeiden, sollten Hobbygärtner sich unbedingt an die Packungsbeilage halten. Durch die Insektizide können auch andere Tiere beeinflusst werden. Laut Schweikert sind die Mittel jedoch abbaubar. Doch selbst wenn die Bekämpfung im eigenen Garten erfolgreich war, müssen sich Gartenbesitzer vor Augen halten, dass ein Neubefall jederzeit möglich ist. Denn die geschlechtsreifen Falter sind einem Umkreis von bis zu fünf Kilometern aktiv.

Überleben Buchsbäume den Zünslerfraß?

Buchsbäume können sich in der Regel sehr gut regenerieren. Sind genug Blätter vorhanden, stürzen sich die Raupen zunächst auf diese. Wird die Nahrung jedoch knapp, tun sie sich auch an der Rinde gütlich. Und dann steht es schlecht um die Pflanzen. Ein erneutes Austreiben ist dann eher unwahrscheinlich.