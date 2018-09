Putzt man Schneidewerkzeuge wie Gartenscheren nicht regelmäßig setzen sich Rost an. Foto: dpa

Von Katja Fischer

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Aber wenn das liebste Hobby eine Zwangspause einlegen muss, erscheint die Wartezeit besonders lange. Aber warum nicht die Zeit nutzen und Werkzeuge und Gartengeräte für den ersten Einsatz warten? Dann macht schließlich die Gartenarbeit im Frühjahr vom ersten Tag an wieder Spaß.

"Hacke, Spaten, Scheren und andere Gartenutensilien sind zwar robust und wetterbeständig", betont der Garten-Experte Peter Baruschke. Etwas Zuwendung könne allerdings nicht schaden. Vor allem Schneidwerkzeuge neigen dazu, Rost anzusetzen und abzustumpfen. "Gröbere Pflanzenreste an Scheren, Sägen, Messern und Klingen lassen sich gut mit einer festen Bürste, zum Beispiel einer Rosshaarbürste beseitigen", rät Dieter Bosbach von der DIY Academy. "Eine Drahtbürste eignet sich weniger, sie würde das Metall zerkratzen." Dann die Werkzeuge mit einem leicht in Öl getränkten Lappen abreiben. "Das löst Verschmutzungen und beugt dem Ansatz von Rost vor."

Sind die Werkzeuge eigentlich noch scharf? "Manchmal entstehen auf Gartenscheren leichte Scharten, die sich mit sogenannten Abziehsteinen gut abschleifen lassen", erläutert Baruschke. Diese Steine haben eine gröbere Seite zum Ausgleichen von Unebenheiten und eine feine Seite zum Schärfen.

Beim Rasenmäher sollte während der Winterruhe die Zündkerze angelöst, aber nicht komplett herausgedreht sein. Der Tank benzinbetriebener Rasenmäher muss außerdem komplett leer sein. Wasseranteile des Kraftstoffs gasen mit der Zeit aus. Bleibt E10-Benzin über die Wintermonate im Tank, können sogar Dichtungen beschädigt werden. Das Motoröl kann aber drin bleiben. "Den Ölwechsel erledigt man am besten zu Beginn der neuen Gartensaison", rät Bosbach.

Die Reinigung der Rasenmäher erfolgt ähnlich wie bei den anderen Schneidwerkzeugen. Eine feste Bürste entfernt Schmutz aus dem Innenraum. Wenn nötig, mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. "Am Schluss mit einem in Öl getränkten Tuch über die Messer reiben und das Lager fetten, beziehungsweise mit einem Kriechöl einsprühen. Die sauberen und eingefetteten Werkzeuge können dann ohne Bedenken in der Garage oder im Schuppen überwintern.